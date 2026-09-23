Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи по подозрению в госизмене

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; ЦОС ФСБ Росси; 5-tv.ru

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По данным службы безопасности, мужчина отправлял СБУ сведения о местах дислокации средств ПВО и других военных объектов.

Сотрудники ФСБ задержали 38-летнего жителя Керчи, которого подозревают в государственной измене. По версии ведомства, мужчина собирал деньги для нужд ВСУ и передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении военных объектов в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, житель Керчи создал в мессенджере Telegram группу с участием проукраински настроенных волонтеров. Как утверждает ФСБ, через нее он организовал сбор средств и закупку экипировки для подразделений Вооруженных сил Украины.

Кроме того, по версии ведомства, мужчина отправил в Telegram-бот, который администрировался СБУ, сведения о местах размещения средств противовоздушной обороны и других военных объектов на территории полуострова.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ заявили, что лица, которые оказывают содействие противнику, будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка, которого подозревают в подготовке теракта возле избирательного участка во время голосования. По данным ведомства, мужчина забрал из тайника 20 килограммов взрывчатых веществ. Позднее ему доставили беспилотником взрывное устройство, электронные взрыватели и оборудование для дистанционного управления.

Следствие считает, что подозреваемый поместил устройство в автомобиль, который планировал оставить рядом с участком для голосования. Привести его в действие мужчина не успел — его задержали сотрудники спецслужбы.

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