«Хочу к маме»: на телеканалах НМГ стартует акция в поддержку детей-сирот

Фото, видео: 5-tv.ru

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Проект расскажет истории героев легендарной программы «День ангела».

Сегодня на ресурсах Национальной Медиа Группы — на Пятом, а также каналах «Домашний», «Че», СТС Love, а также «Солнце», «МУЗ-ТВ» и «Ю» — стартует благотворительная акция «Хочу к маме».

Мы расскажем истории, знакомые зрителям по нашей легендарной программе — «День ангела». Более чем за 13 лет в эфир вышли 500 выпусков, после которых изменились судьбы 489 детей. Им подарили шанс почувствовать тепло и любовь семьи.

Но иногда нужно время, чтобы чудо случилось. Ребенок очень ждет. И это важно напомнить тем родителям, которые, возможно, просто еще не успели с ним познакомиться. Мечты детей должны исполниться. Чем больше людей их узнает, тем больше у них шансов быть услышанными. Акцию поддержали партнеры Пятого канала. В том числе и кинокомпания «Стар Медиа».

Таким образом, эти истории увидят миллионы зрителей — независимо от того, где они привыкли смотреть телевизионный и интернет-контент. Счастливые истории наших героев только начинаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.