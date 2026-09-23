Число погибших при пожарах в частных домах выросло на 90% за полгода

Фото, видео: www.globallookpress.com/Dmytro Smolienko; 5-tv.ru

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С 1 октября должен заработать новый ГОСТ, но он остается лишь рекомендацией.

Популярные модульные дома, которые сегодня возводят всего за несколько дней, становятся ловушкой для тысяч жителей. За первые полгода 2026-го число погибших при пожарах в индивидуальных постройках выросло на шокирующие 90%— и особую тревогу вызывают именно такие «модные» дачи. С 1 октября должен заработать новый ГОСТ. Спасет ли он ситуацию — выяснила корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Вспыхивают один за другим: частные дома, совсем новые, которым по два-три года, попали в особую зону риска. Погибших в пожарах в частном секторе только за первую половину года уже больше двух тысяч человек.

«Вот этот весь пирог и вата. Начало потихоньку тлеть в этом месте, и отсюда оно начало разгораться», - говорит строитель Александр.

В дом в Челябинске попала молния. Сначала загорелся дешевый утеплитель, а через несколько минут уже весь дом был в огне. Причина — глупая ошибка при строительстве.

«Не был сделан громоотвод, что повлияло на последствия пожара», — сказал строитель Александр.

Только за первые шесть месяцев текущего года в России вспыхнуло 15 с половиной тысяч пожаров в индивидуальных домах. Почти на 10% больше, чем годом ранее. Но погибших — на 90% больше. А чаще всего проблемы возникают в модных сейчас модульных домах, которые строят в формате «экспресс» и максимально дешево.

«Поставить такой дом можно всего за несколько дней — прямо в таком виде его привезут на участок. Очень быстро и удобно. Но если на этапе производства или монтажа допустить серьезные ошибки, то надежное жилье превратится в конструкцию, которая держится на добром слове», — рассказала корреспондент Анастасия Харченко.

Модульные дома зачастую полностью продуваются сквозняками. И с наступлением холодов хозяева пытаются согреться — теплые полы, обогреватели, тепловые пушки — резкая нагрузка на электрику.

«Люди начинают экономить. Например, провод с малым сечением, а нагрузка, а зимой холодно. Включают обогреватель. Таким образом происходит возгорание», — сказал эксперт в области пожарной безопасности Виталий Бойко.

Но «убить» такой дом могут даже банальный дождь, снег или ветер — то есть обычная российская погода. Производитель заявил срок службы — 50 лет, а проблемы начались всего через полтора. Главная проблема, на которую все чаще жалуются владельцы, — «эффект термоса».

«У нас прогнивает пол, крыша протекла, там нужно утеплять ее», — сказала хозяйка дома Валентина Борисова.

И здесь покупатель часто остается один на один с производителем. Рынок развивается гораздо быстрее, чем система контроля. Нормативной базы до сих пор нет. С 1 октября должен начать действовать новый ГОСТ.

«Стандарт содержит организацию воздухообмена с исключением застойных зон, применение датчиков углекислого газа, влажности и летучих органических соединений», — говорится в ответе Росстандарта.

Но ГОСТ — это просто рекомендация, никто не обязан его исполнять. В Минстрое нам пояснили, что в модульных домах подлежит контролю.

«Материал должен быть сертифицирован, значит, соответствующую процедуру пройти. И для разных объектов применяются те решения, которые соответствуют этим объектам. И мы, и МЧС это отрабатываем», — сказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Только добросовестно к этому вопросу подходят не все: строгого контроля все равно нет. Поэтому строители, допустившие грубые ошибки, зачастую остаются безнаказанными. В погоне за экономией на себестоимости домов они продолжают прятать некачественные материалы за красивым фасадом.

«Подорожали строительные материалы, в первую очередь, конечно, бетон, цемент, металлоконструкция, арматура. Производителям приходится изыскивать скрытые резервы, в том числе меры, связанные с экономией производственной», — сказал кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Спрос на модульные дома растет уже несколько лет. «Бум» пришелся на 2021 год, в прошлом — еще плюс 20% новых владельцев. Стоимость — от одного до пяти миллионов рублей. Экономят на строительстве, но рискуют потерять гораздо больше. Чем дешевле дом, тем дороже выходит ошибка.

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