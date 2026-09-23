Ночь, дроны и подземные коридоры: детали освобождения Ольховатки

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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После закрепления в районном центре российские военные рассекли оборону противника и создали прямую угрозу Приколотному.

Стали известны детали освобождения одного из важных узлов обороны ВСУ — районного центра Ольховатка. Российские военные полностью завершили зачистку этого населенного пункта. Боевики ВСУ отброшены в центр Волчанского котла. Но не теряют надежды вырваться из окружения.

Самая напряженная и опасная боевая работа у наших подразделений начинается с наступлением темноты. Вместе с военными в подземные коридоры приграничья спустился корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Ночь на приграничье — время, когда боевые действия вспыхивают с новой силой. Днем каждый метр простреливается, и враг вынужден отсиживаться в укрытиях. Но с наступлением темноты он выползает из нор, и именно этого момента ждут наши бойцы. Расчеты беспилотных войск группировки «Север» готовят к вылету очередную партию дронов — стальных ос, которые впиваются в колонны отступающих ВСУ.

Одни выстраивают засаду, другие вылетают на вновь выявленные цели. В эфире напряженный диалог:

«Бурый, я в лес залетаю, налево по дороге и летим, блиндажи ищем».

Той же ночью, чтобы расчеты работали без перебоев, бойцы 11-го корпуса выходят в рейд с доставкой необходимого груза — под покровом темноты вс бесконечным потоком идет на передовую.

«Бензин, вода для бойцов, для работы — птицы, батарейки к ним, к ним БК соответственно. Работы много. Задач много», — рассказал военнослужащий группировки войск «Север» ВС России с позывным «Ясный».

Работы здесь действительно много. Идут прямые бои за Резниково, Хрипуны и Варваровку. Обстановка там — голову не поднять. Чтобы встретиться со штурмовиками, приходится выходить к позициям по подземным коридорам.

«Шагать приходится, конечно, очень долго. Это выматывает. Но самое главное — ты незаметен для противника, можешь передвигаться безопасно. И только таким образом можешь лично увидеть, что же происходит в Волчанском котле», — передает корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Не меньший интерес вызывает внешний контур котла. После того как наши войска закрепились в Ольховатке, ощутимый натиск на себе стали испытывать группировки ВСУ уже в Приколотном. Пленные украинские боевики попросту начали сдавать своих побратимов.

«Да, брали пленных, то ли под видом страха они рассказывали, сдавали позиции своих сослуживцев», — рассказал военнослужащий группировки войск «Север» ВС России с позывным «Тарк».

В самой же Ольховатке теперь наш триколор. Судя по кадрам, наши военнослужащие спокойно проходят по улицам районного центра.

«Ольховатку полностью зачистили, двигаемся дальше и выполняем боевые задачи по ликвидации нацистов в Харьковской области», — сказал военнослужащий группировки войск «Север» ВС России с позывным «Ярик».

Пока ВСУ пытаются вырваться из котла, наши парни методично зачищают внешний контур. Ольховатка взята — это ключевой узел. Закрепившись здесь, наши войска рассекли оборону противника и создали прямую угрозу Приколотному. Противник оказался в двойном кольце.

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