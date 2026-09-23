Никаких «пополам»: суд поставил точку в споре о брачном договоре Товстиков

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Адвокат бизнесмена назвал исход процесса победой, оценив активы в миллиард рублей.

Измайловский районный суд Москвы отказал Елене Товстик в удовлетворении иска о признании брачного договора недействительным и разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Таким образом, условия соглашения, заключенного между Еленой и предпринимателем Романом Товстиком, сохраняют юридическую силу. Защитник бизнесмена Филипп Рябченко после заседания огласил вердикт.

«Мы выиграли суд. Брачный договор оставлен в силе», — рассказ он.

По словам юриста, Елена Товстик уже получила в собственность дом в Подмосковье, зарубежную недвижимость, крупную разовую выплату, и, более того, право на пожизненное ежемесячное содержание в размере целых 500 тысяч рублей.

Рябченко оценил совокупную стоимость переданного имущества и обязательств примерно в один миллиард рублей.

Напомним, брак Романа и Елены распался из-за романа бизнесмена с женой друга — моделью Полиной Дибровой. Родители шестерых детей развелись в сентябре прошлого года. Тогда же обладательница титула «Миссис России-2017» добилась официального расторжения союза с бывшим ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером?» Дмитриев Дибровым.

Полина живет вместе с Романом в том же элитном поселке, где находится вилла ее бывшего мужа — то есть далеко переезжать не надо было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица и триатлонистка Елена Товстик, продолжая судебное разбирательство с экс-супругом, бизнесменом Романом Товстиком, намерена реализовать себя в кинематографе и написать мемуары. Товстик получила роль в проекте одного из федеральных телеканалов. На фоне непрекращающихся скандалов Елена не забывает о себе и будет сниматься в проекте на центральном канале, однако ни о каких актерских данных речь не идет — роль была куплена.

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