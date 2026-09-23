«Уже снимает дома»: семилетний сын Гаврилов и Кейру рано увлекся творчеством

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Знаменитые родители поощряют и помогают развивать заложенные в мальчике качества.

Сын актера и предпринимателя Алексея Гаврилова и баскетболистки Катерины Кейру Теодор самостоятельно придумывает и снимает анимационные фильмы. Об этом знаменитые родители рассказали корреспонденту 5-tv.ru на премьере мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы». Проект выпущен российским дистрибьютором игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа).

«Он у нас очень творческий он уже снимает дома кино. Они постоянно с папой обсуждают, как снимать. Он снимает мультики. <…> Он нарисовал мультик и назвал его «Бульк», — поделилась Кейру.

Кроме того, семилетний мальчик ставил домашние театральные постановки. По словам родителей, он сам все придумывал и готовил, а родители обеспечивали лишь музыкальное сопровождение. Вовлекает в свое творчество Теодор и домочадцев, например, недавно на планшет Гаврилова снял фильм про младшую сестру Элайю.

Поэтому ребенок знаменитых родителей пошел не в простую государственную школу, а частную, где помогут развить все его качества.

«Там (в школе. — Прим. ред.) и творческий, и предпринимательский (уклон. — Прим. ред.). И там учитывается полностью ребенок, все качества. Индивидуальный подход», — объяснила спортсменка.

У Гаврилова и Кейру на двоих четверо детей. У актера от предыдущих отношений есть сыновья Соломон и Рами. Баскетболистка в предыдущем браке с футболистом Иваном Новосельцевым родила Теодора. При этом нынешний супруг спортсменки, по их собственным заверениям, относится к мальчику как к родному. В 2024 году у пары родилась их общая дочь Элайя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алексей Гаврилов и Катерина Кейру ждут пополнение в семье. Для спортсменки этот ребенок станет третьим, а для актера — четвертым.

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