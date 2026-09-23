У кого она есть? Ученые открыли новую группу крови после 50 лет исследований

Фото: www.globallookpress.com/Berti HANNA

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Открытие позволит точнее выявлять тех пациентов, у которых отсутствует редкий антиген, и снизить риски при переливании.

Исследователи разгадали загадку антигена AnWj, существовавшую более полувека, и установили генетическую основу новой системы групп крови MAL. Об этом сообщило Science Daily.

Открытие позволит точнее выявлять редких пациентов, у которых отсутствует антиген AnWj, и снизить риски при переливании крови.

До этого ученые с 1972 года не могли определить, какой ген отвечает за появление данного маркера на поверхности эритроцитов. Антиген AnWj есть более чем у 99,9% людей. ООКЕднако у небольшой группы пациентов его отсутствие может привести к опасным реакциям, если им перелить кровь с этим антигеном.

Исследователи выяснили, что причиной наследственного отсутствия AnWj являются изменения в гене MAL. Он отвечает за выработку небольшого мембранного белка Mal, который присутствует на эритроцитах людей с положительным результатом теста на антиген.

Чтобы подтвердить связь гена и антигена, ученые провели дополнительные эксперименты. После введения нормального гена MAL в лабораторные клетки они начали реагировать на антитела AnWj, а измененная версия гена такой реакции не вызвала.

Полученные результаты позволили Международному обществу по переливанию крови официально зарегистрировать MAL как отдельную систему групп крови. Она стала 47-й признанной системой с определенным генетическим и молекулярным происхождением.

Специалисты отмечают, что открытие позволит разработать генетические тесты для поиска людей с редким вариантом крови среди пациентов и доноров. Это особенно важно в случаях, когда человеку требуется переливание, а подходящий донор найти сложно из-за редкости совместимого варианта.

«Генетическая основа AnWj оставалась загадкой более 50 лет, и я лично пыталась разгадать ее почти 20 лет своей карьеры. Создание этой новой системы групп крови и возможность предложить наилучшее лечение редким, но важным пациентам — это огромное достижение», — заявила старший научный сотрудник IBGRL Луиза Тилли.

Ученые отмечают, что открытие MAL показывает, насколько сложной является система групп крови человека. Помимо привычных AB0 и резус-фактора существуют десятки других антигенов, которые могут иметь решающее значение при медицинских процедурах.

Работу провели специалисты Национального центра переливания крови и трансплантации в Бристоле, Международной справочной лаборатории групп крови и Бристольского университета.

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