Армия РФ нанесла удар по предприятию, выпускающему комплектующие для дронов ВСУ

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Для этой и других атак российские военные использовали беспилотники.

Армия России нанесла удар по объектам, которые работают в интересах ВСУ. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары <…> по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

В Киеве и Киевской области было поражено промышленное предприятие (ООО «Туканс»). На нем выпускались комплектующие для беспилотников. Также был атакован склад, на котором хранились материалы, применяемы в производстве дронов.

В Одессе российские бойцы нанесли удар трем логистическим центрам. Их использовали для хранения и распределения военных грузов ВСУ. Также в населенном пункте Мирное в Одесской области поражен склад с комплектующими для дронов.

Армия России атаковала и сухогруз, которой доставлял военные грузы в порт Одессы.

Для этих ударов наши военные применили беспилотники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия России в ночь на 22 сентября ударила по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и табачной фабрике в городе Кременчуг Полтавской области. Первый занимался производством топлива для нужд ВСУ. А на втором предприятии был налажен выпуск боеприпасов для стрелкового оружия.

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