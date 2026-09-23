Ушел в школу и не вернулся: в Тюменской области пропал 12-летний мальчик
В Тюменской области пропал 12-летний мальчик
Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков
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К поискам присоединились сотрудники полиции.
В Заводоуковске Тюменской области продолжаются поиски 12-летнего Олега Притулы. Мальчик ушел в школу и не вернулся домой. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Местонахождение ребенка остается неизвестным. К розыску несовершеннолетнего подключились сотрудники полиции и волонтеры.
По имеющейся информации, 22 сентября мальчик отправился в школу, однако после этого домой не пришел. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства исчезновения и ищут возможные сведения о местонахождении ребенка.
Правоохранители и добровольцы продолжают поисковые мероприятия.
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