Жизнь после Хогвартса: звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв зарабатывает на OnlyFans

Фото: Кадр из х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукровка», реж.: Дэвид Йейтс, 2009г.

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Из-за контента на платформе ее перестали звать на мероприятия, связанные с известной франшизой.

Актриса Джесси Кейв, сыгравшая Лаванду Браун в фильмах о Гарри Поттере, призналась, что необычный источник дохода оказался для нее гораздо прибыльнее многолетней работы в кино. По словам артистки, за год на OnlyFans она получила больше денег, чем за всю актерскую карьеру.

Кейв пришла на платформу в период финансовых трудностей и сначала рассматривала ее как временное решение. Однако проект оказался настолько успешным, что превратился в один из главных источников заработка. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

После «Гарри Поттера» не было стабильной работы

Джесси Кейв получила широкую известность после роли Лаванды Браун — ученицы Хогвартса и девушки Рона Уизли в последних фильмах серии «Гарри Поттер». Однако после завершения съемок актриса, как и многие представители творческих профессий, столкнулась с нестабильностью в работе.

По словам Кейв, в определенный момент финансовая ситуация стала сложной. Она воспитывает четверых детей и рассказывала, что обычная работа с фиксированным графиком не подходила ей из-за расходов на уход за детьми.

Тогда актриса решила попробовать новый формат заработка и создала страницу на OnlyFans.

Необычный контент вместо откровенных публикаций

Несмотря на репутацию платформы, связанную преимущественно с контентом для взрослых, Кейв выбрала другой формат. Она рассказывала, что ее публикации посвящены в основном длинным волосам: актриса показывает процесс ухода, расчесывания и создания образов.

По словам Кейв, именно волосы стали главным элементом ее контента. Она также использовала тематические костюмы и образы, включая отсылки к своей роли в «Гарри Поттере».

Актриса отмечала, что понимала возможную неоднозначную реакцию аудитории из-за связи платформы с откровенными материалами, однако ее собственная страница была посвящена другой тематике.

15 тысяч фунтов за один день

Кейв рассказала, что финансовый результат оказался неожиданно высоким. По ее словам, однажды за сутки ей удалось заработать около 15 тысяч фунтов стерлингов (около 1,7 миллиона рублей).

Подписчики получают доступ к ее странице за ежемесячную плату, а дополнительный доход артистка получает благодаря отдельным платным сообщениям.

Сама актриса признавалась, что изначально не ожидала такого результата. Она рассчитывала заработать относительно небольшую сумму и использовать эти деньги как временную поддержку, однако проект продолжил развиваться.

Необычный заработок изменил карьеру актрисы

История Джесси Кейв стала примером того, как артисты ищут новые способы получать доход за пределами традиционной киноиндустрии. Для одних знаменитостей подобные платформы становятся способом общения с аудиторией, для других — источником финансовой стабильности.

При этом решение работать с OnlyFans принесло Кейв не только деньги, но и определенные последствия. Она рассказывала, что из-за аккаунта на платформе могла потерять участие в некоторых мероприятиях, связанных с фанатами «Гарри Поттера».

Джесси Кейв показала, что даже после громкой роли в известной франшизе актерская карьера не всегда гарантирует стабильный доход. Иногда неожиданный путь оказывается для артиста более успешным, чем привычная профессия.

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