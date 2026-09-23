Посылала на три буквы: оператор 911 сбросила тысячи звонков от тех, кто нуждался в помощи

Оператор 911 сбросила тысячи звонков от тех, кто нуждался в помощи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ненастроенная на разговор женщина сгубила несколько жизней.

История оператора службы 911 из американского штата Техас получила широкий резонанс после проверки, которая показала. Женщина могла завершать экстренные вызовы, не дожидаясь, пока люди объяснят ситуацию. Среди обращений были сообщения о преступлениях и просьбы о срочной медицинской помощи.

Расследование показало, что проблема носила не единичный характер. Проверяющие изучили более 1000 звонков и обнаружили множество случаев, когда людям приходилось повторно обращаться за помощью. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Проверка выявила тысячи коротких звонков

Оператором службы 911 в Хьюстоне была Креншенда Уильямс. Внимание руководства к ее работе привлекло необычно большое количество так называемых коротких звонков — разговоров продолжительностью менее 20 секунд.

После анализа записей и данных системы учета вызовов следователи заявили, что среди более 1000 проверенных случаев обнаружили 825 звонков, после которых заявителям пришлось повторно набирать экстренный номер.

По данным следствия, Уильямс объясняла свои действия тем, что иногда у нее не было настроения разговаривать с людьми.

Стоило чьих-то жизней

Одним из самых серьезных эпизодов стал вызов от мужчины, который пытался сообщить о вооруженном ограблении магазина. После первой попытки связаться со службой помощи звонок был прерван.

Позже мужчина дозвонился снова и попал к другому оператору. Однако, как сообщали правоохранители, к моменту прибытия полиции владелец магазина уже погиб в результате стрельбы.

Еще один случай касался сообщения о водителях, которые опасно передвигались по трассе. По данным следствия, оператор завершила разговор, после чего на записи был слышен ее комментарий: «Никому сейчас нет дела до этого».

Помощь понадобилась и при медицинском вызове

Среди тех, кто столкнулся с подобной ситуацией, оказался житель Хьюстона Бастер Пендли. Он рассказал, что позвонил в 911, когда его жена потеряла сознание.

Мужчина пытался одновременно проводить реанимационные действия и связаться со службой помощи.

По его словам, после сообщения о состоянии супруги оператор завершила разговор, и ему пришлось звонить повторно. В итоге помощь была направлена после второго обращения.

Чем закончилась история оператора 911

После расследования Креншенда Уильямс лишилась работы в службе. Ей предъявили обвинения во вмешательстве в работу экстренной телефонной линии. Следствие посчитало, что ее действия могли помешать людям получить необходимую помощь.

Суд признал Уильямс виновной и назначил ей десять дней тюремного заключения, а также 18 месяцев испытательного срока. Кроме того, оператор должна была пройти специальную программу и написать письмо с извинениями жителям города Хьюстон.

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