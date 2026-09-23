«Сильно повезло с сокурсниками»: Люся Чеботина рассказала о студенческой жизни

Фото, видео: legion-media/Hearst Shkulev Russia; 5-tv.ru

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Артистка теперь совмещает работу с учебой. Спустя десять лет она продолжила образование в Гнесинке.

Люся Чеботина рассказала, как совмещает сцену с учебой в Российской академии музыки имени Гнесиных. Певица стала студенткой эстрадно-джазового отделения академии и уже прошла посвящение. Своими впечатлениями она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на пресс-встрече с турецким диджеем Бураком Йетером в честь выхода их релиза.

«Студенческая жизнь сложная. У нас недавно был посвят, и я пытаюсь совмещать и учебу, и работу. И мне очень сильно повезло с сокурсниками, с одногруппниками, потому что они действительно очень классные, молодые, заряженные, творческие ребята. У нас с ними сразу же с первой встречи произошел коннект, и мы уже даже успели подружиться», — сказала Чеботина.

По словам исполнительницы, однокурсники отреагировали на звездную студентку по-разному: кто-то спокойно, кто-то обрадовался, кто-то принялся просить совета — все-таки учится с профессионалом.

«Мне кажется, что в этом-то и вся прелесть», — отметила звезда.

Певица уточнила, что на эстрадно-джазовом отделении нет заочной формы обучения — только очный бакалавриат, поэтому ей приходится перестраивать плотный рабочий график. Она поступала она на общих основаниях, сдавала те же экзамены, что и остальные, не требовала особого отношения. Единственное, что Чеботина сделала иначе, — подала заявку только на платное обучение, чтобы не отнимать бюджетное место у других абитуриентов.

Артистка снова поступила в Гнесинку спустя десять лет после ухода из вуза. В 19 лет она получила диплом по специальности «эстрадно-джазовый вокал, педагог». Тогда денег на дальнейшую учебу не было, и Чеботина решила строить карьеру, пообещав вернуться к образованию при первой возможности.

Ранее в интервью 5-tv.ru Люся Чеботина назвала нродного артиста России Филиппа Киркорова одним из самых важных людей в шоу-бизнесе. Именно он стал для нее главным наставником и близким другом, который дал множество полезных советов и научил не реагировать на слухи.

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