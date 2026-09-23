Россельхознадзор предложил проверять каждую партию продуктов для соцучреждений

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Сейчас продукты проверяют выборочно.

В России предлагают усилить контроль за поставками продуктов в больницы, школы и детские сады. С такой инициативой выступил Россельхознадзор из-за участившихся случаев отравлений.

Как пишут «Известия», проверять планируют каждую партию. Сейчас контроль носит выборочный характер и не позволяет в полной мере предотвратить нарушения. Такие как: изменение сроков годности, а также поставки продуктов, не прошедших сертификацию.

Несколько дней назад в больницу попали юные хоккеисты из Новосибирской области. Еще раньше — дети из лагеря на Сахалине. У всех — признаки пищевого отравления.

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