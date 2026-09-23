Пункт управления БПЛА ВСУ уничтожили после разведки беспилотника СКАТ 350 М

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Дрон передал координаты для удара в режиме реального времени.

Расчет беспилотных систем группировки войск «Север» выявил пункт управления БПЛА и скопление живой силы боевиков ВСУ в Сумской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Разведывательный беспилотник СКАТ 350 М в круглосуточном режиме осуществлял наблюдение за обстановкой в зоне проведения СВО и передавал данные для корректировки огневого поражения.

Во время одного из вылетов операторы БПЛА обнаружили объект в глубоком тылу противника, с которого осуществлялась координация полетов и применение ударных дронов. Координаты цели в режиме реального времени передали расчету самоходной артиллерийской установки «Мальва».

Для поражения объекта использовали корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь». Удар уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ, а поражение цели подтвердили средствами объективного контроля.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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