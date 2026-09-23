Гибель собак после «Мультикана»: что выявили проверки препарата

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В партии вакцины обнаружили вирус болезни Ауески.

Скандал вокруг вакцины для животных «Мультикан», после приема которой погибли десятки животных, получил новый поворот. В одной из партий обнаружили смертельный вирус, а по данным наших источников, у препарата даже паспорт качества может быть фиктивным. Как смертельно опасный вирус оказался в популярной вакцине? Выяснил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Производитель вакцины «Мультикан-8» под пристальным вниманием надзорных органов. Главе компании Тарасу Алиперу прокуратура внесла представление, к ответственности теперь должны привлечь виновных лиц, из-за которых десятки собак оказались при смерти.

«Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании», — сказала руководитель пресс-службы прокуратуры по городу Москве Людмила Нефедова.

Проверку прокуратура начала после результатов Россельхознадзора. Ведомство проверило партии злополучной серии номер 20 и выявило опасный вирус болезни Ауески. Летом этого года после укола препаратом питомцы из разных регионов, в том числе Москвы и Петербурга, умерли в муках прямо на руках хозяев.

«Первые симптомы были такие, что собака начала линять. Стала совсем плохо, она отказалась от еды», — сказала пострадавшая Юлия Тверскова.

Как попал вирус в вакцину, еще предстоит выяснить. По информации источника «Известий», паспорт качества этого препарата, который подтверждает, что серия соответствует всем требованиям, мог быть фиктивным. Документ выпускает сам производитель на основе лабораторных исследований и отправляет на утверждение уполномоченному человеку — он может забраковать вакцину или закрыть глаза на нарушения.

«Он как бы уже может прийти к руководству, и они просто говорят: слушай, у нас тут вакцина, как бы есть некоторые отклонения. И вот я не знаю, забаракуем, типа, а мы тогда план можем не выполнить», — сказал независимый эксперт по нормативному регулированию продукции для здоровья животных Алексей Исаков.

В поле зрения прокуратуры компания попадает не первый раз. По данным базы СПАРК, ранее на каждый выпускаемый препарат не было обзоров качества, анализы рисков регулярно не проводились, а в протокол препарата «Энросепт» — это антибактериальное лекарство для собак — внесли исправления. Мы решили спросить о новых нарушениях у руководства фирмы, но там решили хранить молчание.

«Представители компании на сей раз отказываются общаться на камеру — внутрь офиса съемочную группу не пускают. На парковке представительский автомобиль директора. Рядом — производство. После первых результатов проверок фирма прекратила выпускать вакцину «Мультикан-8», «6» и «4», — сообщил корреспондент Алексей Полторанин.

Но из продажи в аптеках вакцина никуда не исчезла. Причем в ветеринарных клиниках, куда мы обратились под видом клиентов, ее охотно готовы ставить собакам — даже в Ярославской области, где были зафиксированы случаи смерти.

В некоторых регионах, где вспышек вообще не было, вакцины на прилавках уже не найти. Производитель начал ее изымать и уничтожать, а это 50 тысяч доз. Можно только представить, каким мог быть масштаб трагедии.

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