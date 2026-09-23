Психиатры получили новые рекомендации по лечению сексуальных расстройств

Фото, видео: 5-tv.ru

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К лечению фетишизма и других расстройств будут подходить по-новому.

Садомазохистов и фетишистов начнут лечить в психиатрических больницах. Минздрав впервые утвердил современные рекомендации для врачей, которые помогают справиться с сексуальными расстройствами.

В документе упоминаются футфетишисты, вуайеристы, эксгибиционисты и даже педофилы. Терапию предлагают выстраивать поэтапно: сначала работа психиатра, затем при необходимости антидепрессанты. В наиболее тяжелых случаях таблетками будут снижать тестостерон.

Помощь окажут только тем, чьи фантазии стали навязчивыми, длятся более полугода, мешают жить или угрожают другим. Новые правила должны заменить подходы, в которых среди основных методов лечения фигурировали гипноз и самовнушение.

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