Новая загадка Древнего Египта: что скрывает гробница Тутанхамона

В Египте нашли признаки скрытого помещения рядом с гробницей Тутанхамона

Фото, видео: 5-tv.ru

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Исследователи проверяют версию о гробнице Нефертити в Долине царей.

Тайна Нефертити, которой уже больше трех тысяч лет, снова заставила археологов надеяться на сенсацию. Специалисты обнаружили признаки скрытого коридора рядом с гробницей Тутанхамона в Долине царей.

Он отходит от погребальной камеры и ведет к еще одному помещению. Именно там, по версии ученых, находится усыпальница одной из самых загадочных цариц Древнего Египта, пишет журнал Nature.

Впервые в истории изучения этого места была применена гравиметрическая съемка. Предполагается, что гробница могла быть построена для Нефертити, но после внезапной смерти Тутанхамона часть комплекса переоборудовали для его захоронения.

Если скрытое помещение не окажется гробницей царицы, то его обнаружение все равно будет иметь большое значение для науки.

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