В США допустили срыв сделки Трампа с Белоруссией по удобрениям из-за вмешательства Литвы

Bloomberg: Литва может помешать сделке Трампа с Белоруссией по удобрениям

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Вильнюс не видит оснований для пересмотра санкций ЕС, несмотря на планы Трампа заключить «крупную сделку».

Литва дала понять, что ее порты останутся закрытыми для поставок белорусских калийных удобрений, что может помешать «крупной сделке», которую запланировал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его страна не видит «никаких оснований» для пересмотра санкций Евросоюза в отношении Минска, включающих запрет на транзит удобрений белорусского производства через территорию Европейского союза (ЕС).

«Мы рассматриваем это как вопрос двусторонних отношений, который не затрагивает нас напрямую», — сказал он, добавив, что у Литвы нет информации о деталях сделки.

Клайпедский порт — ближайший выход к морю для не имеющей выхода к Балтике Белоруссии. Вашингтон давит на Вильнюс, чтобы тот возобновил маршрут, с марта, когда спецпредставитель США Джон Коул призвал Литву рассмотреть такую возможность.

Трамп в соцсетях назвал потенциальную сделку с Минском выгодной. По его словам, если она состоится, цены на удобрения будут значительно ниже тех, что Вашингтон сейчас платит Канаде. В начале года Белый дом снял санкции с «Беларуськалия», трейдера «Белорусской калийной компании», двух госбанков и минфина страны после того, как президент Александр Лукашенко согласился освободить ряд заключенных.

При этом Лукашенко 21 сентября заявил, что республика переориентировала экспорт калия на восток, из-за чего у Минска не осталось свободных объемов удобрений для поставок странам Запада, в том числе США. Он уточнил, что Минску удалось перестроить логистику на фоне продолжающихся экономических выпадов ЕС.

Польша, еще один член альянса, также не уточнила, разрешит ли транзит через свою территорию. Министр госактивов Войцех Бальчун в интервью радио RMF FM заявил, что удивлен комментариями США по поводу белорусского калия.

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