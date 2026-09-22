Трамп выразил надежду на завершение конфликта на Украине до зимы

Фото: Reuters/Ukrainian Presidential Press Ser

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Американский лидер считает, что мирное соглашение принесет пользу обеим сторонам.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт на Украине удастся завершить до наступления зимы. Об этом глава Белого дома заявил 22 сентября на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Что-то серьезное до зимы», — согласился Трамп, оценивая возможные сроки урегулирования.

Президент США подчеркнул, что заключение мирного соглашения будет выгодно как России, так и Украине.

Зеленский также назвал завершение конфликта до зимы реалистичным сценарием. По его мнению, достичь такого результата можно при содействии американского лидера.

«Я надеюсь, что мы сможем положить конец конфликту. Нам в этом поможет президент Трамп. Я думаю, это нужно сделать как можно скорее, пока не настала зима», — заявил президент Украины.

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