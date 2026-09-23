Вокалист Рик из Rick & Renner погиб в авиакатастрофе в США

Фото: Zuma/ТАСС

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Певцу было 59 лет.

Жералду Антониу де Карвалью, более известный под сценическим псевдонимом Рик, скончался на 60-м году жизни в результате падения вертолета в Санта-Катарине. Информацию 22 сентября распространил телеканал G1, сославшись на данные пожарной службы.

«Певец Рик, участник дуэта с Реннером, погиб в возрасте 59 лет в результате крушения вертолета в Санта-Катарине. Эта информация была подтверждена пожарной службой, — сообщили в публикации.

Коллектив Rick & Renner возник в Бразилии в 1980-е, а настоящая слава пришла к нему в 1990-е. Главным хитом дуэта стала песня Ela é Demais из альбома Mil Vezes Cantarei (1998). Она продержалась в чартах пять месяцев и позже была признана самой популярной композицией группы на стриминговых сервисах.

В 1999 году вышел альбом Instante Mágico с треками Muleca, Cara-de-Pau, Fim de Semana и Na Pontinha do Pé. А в 2003-м, отмечая десятилетие группы, музыканты представили акустический сборник лучших песен и свой первый DVD.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скончался солист ВИА «Синяя птица» и «Здравствуй, песня» Валентин Барков. Музыканту был 71 год. Он скончался скоропостижно, причина смерти не разглашается.

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