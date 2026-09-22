Трамп призвал европейских политиков осторожнее говорить о России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Президент США оценил риск прямого конфликта Европы с Россией.

Великобритания и другие европейские государства смогут избежать прямого конфликта с Россией. Такое мнение 22 сентября во время общения с журналистами выразил президент США Дональд Трамп.

«Думаю, все будет в порядке», — ответил американский лидер на вопрос о возможном противостоянии.

Комментируя позицию бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера, глава Белого дома назвал его риторику чрезмерно жесткой. Трамп также призвал политика проявлять больше осторожности в высказываниях, касающихся конфликта с Россией.

Нынешнего британского премьера Энди Бэрнэма президент США оценил положительно. Трамп обратил внимание на то, что глава правительства поддерживает Украину. Американский лидер также заявил, что видел публичную дискуссию по этому вопросу.

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