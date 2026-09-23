Ушел в лес и застрял: спасатели нашли пропавшего пенсионера в болоте

Фото: МАХ/МЧС Московской области/id5036062440_gos

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Самостоятельно выбраться 91-летний мужчина не смог.

Жителя Подольска, застрявшего в лесном болоте, эвакуировали с переохлаждением. Об этом сообщили в МЧС Московской области.

Пенсионер ушел из дома в лес утром и не вернулся к наступлению темноты. Когда мужчина перестал выходить на связь, его родственники забили тревогу и обратились за помощью к спасателям.

К поисковой операции присоединились волонтеры. В результате 91-летнего мужчину обнаружили в заболоченной местности. Выбраться оттуда без посторонней помощи он не мог.

Из-за продолжительного нахождения в лесу пенсионер получил переохлаждение. Спасатели эвакуировали его из болота.

Ранее 5-tv.ru сообщали, что пожилая женщина двое суток не могла выбраться из ямы под Нижним Новгородом. Пострадавшую госпитализировали с переохлаждением, обезвоживанием и сотрясением мозга.

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