Допзанятия, пересдачи и «помощь»: как автошколы зарабатывают на учениках

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге организатора преступной схемы приговорили к шести годам колонии.

Автошколы придумали новый способ заработать на учениках. Сначала создают им проблемы во время обучения — навязывают дополнительные занятия, месяцами не допускают до экзамена. Ну а после предлагают решить вопрос за деньги. Сколько стоит такая «помощь» и как устроена коррупционная схема — выяснил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Инструктор автошколы в Воскресенске даже не пытается оправдываться. И лаконично уходит от всех неудобных вопросов. «Я вам говорю, я не хочу с вами общаться. — А почему она так долго не могла сдать на права?»

Его ученица заплатила автошколе 38 тысяч рублей, отсидела все лекции, перешла к практике. Но когда до финала оставалось несколько уроков, инструктор, который сам несколько раз срывал занятия, забраковал ее как водителя. И предложил права просто купить.

«Я в конце занятия у него спросила: а экзамен-то будет? Он сказал, что я максимально не готова, и есть вариант… можно за 160 тысяч за дополнительную плату», — сказала пострадавшая София Величко.

София платить отказалась. Ей поменяли инструктора, внутренний экзамен она сдала, но вот уже три месяца ждет, когда автошкола передаст ее документы в ГАИ.

«Мы хотели своими мозгами — не купить и быть обезьяной с гранатой за рулем. Они намеренно создают ситуацию, чтобы человек готов был заплатить, чтобы не связываться», — сказала мама Софии Оксана Глотова.

Процесс не двигается — в самый разгар рабочего дня автошкола закрыта. «Работает с 10, сейчас 11, никого нет».

Все общение — дистанционно, и в разговоре администратор во всем винит того же инструктора. «Не связывайтесь, пожалуйста, с ним, я вас умоляю».

А он при вопросе о деньгах делает «каменное» лицо. «Вы своим ученикам предлагаете за допсумму ускорить процесс получения прав? — Я вам еще раз говорю: я с вами отказываюсь общаться».

Схема работает так. Автошкола обязана провести свой внутренний экзамен, потом передать документы в ГИБДД. На этом этапе, как в Воскресенске, и тормозится процесс. Хочешь двигаться дальше? Плати.

«В автошколы приходят не те, кто умеет учить, а те, кого не взяли в такси. Такие люди заинтересованы, чтобы извлекать максимум возможного, поэтому мы видим, как учеников подталкивают брать дополнительные часы», — сказал вице-президент Национального автомобильного сообщества Антон Шапарин.

Российские автошколы в погоне за прибылью забыли о тормозе. Вот случай из Астрахани: курс стоил 25 тысяч рублей. Но этого инструктору показалось мало. В финале обучения он заявил, что будущий водитель к экзамену не готова, и заставил брать дополнительные уроки. Каждый — платный. Стоимость обучения увеличилась вдвое.

«Говорил, что с такими знаниями и навыками я точно не сдам. Было похоже на историю без конца — каждый раз говорил, что делаю не так», — сказала Ольга Беспалова.

В другой школе Ольга сдала на права с первого раза. А вот Александр уже два года не может сесть за руль. Ему постоянно отменяют занятия. Инструкторы не приходят к назначенному часу.

«Ты приезжаешь, а инструктора нет. За два года я пытался сдать внутренний экзамен — пару раз меня не допускали, потому что я часы не откатал. Были намеки: если хотите быстро, можно взять инструктора, заплатить за допчасы», — сказал Александр.

Российские автошколы превратились в конвейер по выкачиванию денег. Учат плохо, а до экзамена доводят только за доплату.

«Для автошколы главное — заработок. Для того чтобы курсант оплачивал сверхурочные уроки, хотя он уже готов. Этот предлог используется в некоторых школах как коррупционная составляющая — для того чтобы загрузить курсанта допуроками вождения и теорией», — сказал руководитель общественной организации помощи автомобилистам Денис Шубин.

В Санкт-Петербурге целая преступная группа зарабатывала на учениках годами. Брали по 35 тысяч за, цитата, «помощь» на экзамене. 72 человека отдали 2,5 миллиона рублей. Организатора приговорили к шести годам. А в Свердловской области несколько учеников после неудачных попыток сдачи практики получили от инструктора предложение «решить вопрос» за 40–50 тысяч рублей. Отказались, чтобы самим не попасть под статью, и пошли пешком в полицию.

«Давать деньги инструктору либо сотруднику ГИБДД — это преступление. Если при мошенничестве ученик является потерпевшим, то при даче взятки он человек, который эту взятку дал», — сказал юрист Геннадий Кузьмин.

Автошколам выгодно затягивать процесс. Допзанятия, пересдачи, «помощь» — отдельный доход. Инструкторы получают процент. Инспекторы — свою долю. В итоге один ждет допуска месяцами. Другой получает права за пару дней. И в итоге на дороге оказывается кто угодно: с правами, но без тормозов.

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