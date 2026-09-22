Трамп: украинский конфликт завершится раньше прогнозов

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США взаимодействуют с руководством России и Украины, чтобы положить конец боевым действиям

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине удастся урегулировать быстрее, чем предполагают многие. Об этом сообщил сам американский лидер, выступая с трибуны Генассамблеи ООН.

По его словам, Вашингтон взаимодействует с руководством России и Украины, чтобы положить конец боевым действиям. Конкретные сроки Трамп не обозначил.

В Нью-Йорке 22 сентября началась неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию по традиции возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее, 17 сентября, глава Белого дома уже говорил, что американская сторона напряженно трудится над завершением украинского конфликта. По его мнению, именно этот кризис подстегивает рост цен на дизельное топливо в Штатах. Тогда он пообещал, что урегулирование не заставит себя ждать.

По словам Трампа, украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал оценку текущему положению Украины. По его словам, оно становится все более тяжелым с каждым днем — это касается и хозяйственной сферы, и обстановки на передовой.

Отдельно представитель Кремля прокомментировал недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского. Тот говорил о необходимости еще 40 дней для нанесения ущерба экономике России. По мнению Пескова, эти слова расходятся с его же высказываниями о стремлении остановить боевые действия.

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