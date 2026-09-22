«Мы не можем открыть окна»: одна из погибших в пожаре успела позвонила мужу

Фото: МАХ/Следком/sledcom_press

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Четыре человека погибли, еще девять пострадали.

Одна из трех сестер, погибших при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке, успела во время ЧП позвонить мужу и попросить о помощи. Об этом мужчина рассказал после трагедии.

По его словам, звонок поступил, когда торговый центр уже заполнился дымом. Мужчина в тот момент был на работе и пытался подсказать супруге, что делать.

«Я на сутках был. Она мне позвонила, когда все началось. Я ей, что мог сказать, объяснил, что делать, какие действия нужны. Но это не привело к последствиям нормальным. Не успели. Вы представляете, как пластик горит? Там даже ахнуть не успеешь. То есть они ни окна, ничего открыть не смогли», — рассказал он, его слова привели в StarHit.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за короткого замыкания. Возгорание произошло на втором этаже, где находился музыкальный кружок. Очевидцы рассказывали, что из здания шел густой дым и были слышны детские крики.

В результате погибли четыре человека. Трое из них были сестрами: 34-летняя Виктория, 45-летняя Елена и 29-летняя Елизавета. По словам близких, женщины приехали в торговый центр за подарком для матери. Вскоре она должна была отмечать день рождения.

Еще девять человек пострадали. Среди них есть подростки. Некоторые люди не смогли вовремя выйти из здания из-за сильного дыма и пытались выбраться через окна.

Спасатели вывели из торгового центра 17 человек, в том числе одного ребенка. В тушении пожара участвовали 47 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

Очевидцы сняли на видео, как люди выбирались из верхних этажей через окна. Одной женщине помогли спуститься с помощью лестницы, которую установили на крышу грузовика. Другому человеку пришлось прыгнуть из окна. Внизу его пытались поймать на растянутое покрывало.

Некоторые очевидцы заявили, что спасатели прибыли примерно через полчаса после начала пожара. Официального подтверждения этой информации пока нет.

После пожара территорию возле торгового центра оцепили. На месте работали сотрудники полиции, следственная группа и криминалисты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более людям.

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