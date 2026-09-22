Ребенок между нами: родители рассказали о причинах проблем в постели

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Речь не только об интимной жизни, но и о качестве сна.

Около 30% родителей признались, что в их отношениях стало меньше прикосновений и объятий. Каждый второй опрошенный, чей ребенок в возрасте 7-10 лет продолжает спать вместе с родителями, рассказал о проблемах в интиной жизни. Такими результатами делится Life.ru со ссылкой на опрос.

При этом среди родителей детей 2-4 лет такие трудности встречаются реже. Только 7% участников пожаловались на проблемы в половой жизни, а 11% — на сокращение тактильного контакта. По данным опроса, в целом среди семей, практикующих совместный сон, о сложностях сообщили 18%.

Нередко ситуация приводит к раздельному отдыху супругов. 16% респондентов рассказали, что один из партнеров перебирается на диван или в другую комнату. Кроме того, около 40% признались, что им сложнее высыпаться, а 14% сталкиваются с болями в спине и шее.

Чаще всего отказаться от привычного режима мешает сам ребенок: 24% родителей назвали причиной привычку, еще 22% — страх темноты или нежелание оставаться одному. 16% семей против перехода к отдельному сну выступают сами взрослые, поскольку совместная кровать дает им ощущение близости с ребенком.

Почти половина опрошенных — 48% — рассказали, что их дети уже спят отдельно всю ночь. После перехода 46% родителей заметили, что ребенок стал самостоятельнее, 44% получили больше личного пространства, а 32% — больше времени для общения с партнером. Еще 26% стали лучше высыпаться.

При этом единого возраста для перехода в собственную кровать родители не называют. 25% считают оптимальными 3–4 года, 18% допускают совместный сон до 5–6 лет, а 10% предлагают ориентироваться на готовность самого ребенка.

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