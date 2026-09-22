АвтоВАЗ показал коммерческие Lada Largus и Granta с пневмоподвеской

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Новые версии «Куб» дебютировали на выставке Comtrans-2026 в Казани.

АвтоВАЗ представил новые коммерческие версии Lada Largus и Lada Granta на выставке Comtrans-2026 в Казани. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из столицы Татарстана.

Оба автомобиля примерили на себя имя «Куб». Ключевая особенность новинок — задняя пневмоподвеска, благодаря которой дорожный просвет остается стабильным, как бы ни была загружена машина.

ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Granta «Куб» предстала в кузове фургон. Ее отсек вмещает 4,8 кубометра, а на борт можно взять до 830 килограммов. Внутри — обшивка из рифленого металла, сзади — распашные створки, сбоку — тоже распашная дверь.

Largus «Куб» сделали спецверсией для перевозки людей с ограниченными возможностями. Корму оснастили аппарелью с электроприводом: она раскладывается и помогает поднять пассажира в инвалидном кресле. Для него же предусмотрели отдельный ремень безопасности, а само кресло держится на специальных фиксаторах.

Помимо этого, в Казани показали кемпер на шасси «Соболя», предсерийный микроавтобус Sollers SF7 и две новые ипостаси SKM M9 от АвтоВАЗа — бронированную и медицинскую.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Исключительное право на это наименование будет действовать до 17 февраля 2036 года.

Обозначение разрешено применять не только для транспортных средств и автозапчастей. Регистрация дает АвтоВАЗу возможность использовать название и в рекламной сфере.

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