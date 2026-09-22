Перенес инсульт вдали от дома: подробности смерти актера Шулькина

Фото: Кадр из к\ф «Омут», реж.: Владимир Латышев, 1985г.

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Какие планы он не успел осуществить и где его похоронят?

Актер Дмитрий Шулькин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался на 86-м году жизни. О планах каскадера, тяжелой болезни и похоронах рассказал его друг и коллега Сергей Мишнев газете aif.ru.

По словам Мишенева, около пяти лет назад актер перенес инсульт, после которого пошел на поправку, однако затем его состояние ухудшилось. Он также добавил, что семья Шулькина проживает в Германии примерно 30 лет, поэтому прощания и похороны будут проходить там же.

«Думаю, что прощание и похороны будут в Германии, где сейчас живут все его близкие», — сказал он.

Последняя встреча Мишнева и Шулькина, как утверждает коллега, состоялась около пяти лет назад в Москве на церемонии вручения премии каскадеров «Альтер эго». Во время мероприятия артисту стало плохо, после чего его забрали в больницу, где диагностировали инсульт.

Мишнев утверждает, что актер успешно восстанавливался и планировал приехать в Россию.

«Мы с ним общались по телефону, года два назад мне показалось, что он начал себя лучше чувствовать, говорил, что планирует приехать в Россию летом, но не получилось», — поделился Мишенев.

Ранее 5-tv.ru сообщили о смерти Дмитрия Шулькина. За свою карьеру он принял участие в более чем 80 фильмах и сериалах в качестве актера и каскадера. Среди его проектов — «Сицилианская защита», «Обычный месяц» и «Улицы разбитых фонарей».