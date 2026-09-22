Умер актер из «Не родись красивой» и «Глухаря» Тимофей Ухов

Фото: Кадр из т/с « Глухарь», реж. Гузэль Киреева 2008 г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчине было 54 года.

Ушел из жизни известный российский актер кино, каскадер и постановщик трюков Тимофей Ухов. Это случилось 21 сентября. Информацию в комментарии для aif.ru подтвердили в его окружении.

Друг и коллега Ухова Владимир Мочалов сообщил, что это действительно так, но подробностей пока нет.

За свою карьеру Ухов снялся в 93 проектах. Тимофей Ухов начал сниматься в кино в 2002 году. В его фильмографии числятся такие проекты, как «Марш Турецкого», «Глухарь», «Не родись красивой», «Чикатило», «Обручальное кольцо», «Тайны следствия», «СашаТаня», «Клиника счастья», «Акушер» и другие.

Кроме того, он был мастером спорта по боксу и имел первый мужской разряд по футболу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Филипп Киркоров воссоединил семью после смерти. Звезда эстрады торжественно открыл семейный мемориал на Троекуровском кладбище. Теперь родители певца и бабушка с дедушкой покоятся вместе. Это далось артисту непросто.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.