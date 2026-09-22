«Вырезал кожу вместе с рисунком»: сын Елены Яковлевой решился удалить тату

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Дениса Шальных забрали на скорой помощи после процедуры.

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных рассказал о неудачных попытках избавиться от татуировок. Однажды после процедуры, во время которой мастер вырезал рисунок вместе с участком кожи, ему потребовалась помощь врачей.

«Мастер скальпелем подрезал кожу по контуру татуировки, затем поддел ее и вырезал вместе с рисунком. Остался такой листик кожи. После процедуры я пытался заснуть, но проснулся в луже крови. Вся подушка была в крови, она даже на уши натекала. Температура поднялась до 39 градусов, кровотечение не останавливалось, поэтому пришлось вызвать скорую помощь», — рассказал Шальных в эфире федерального канала.

По его словам, вся подушка оказалась в крови, а температура поднялась до 39 градусов. Кровотечение не останавливалось, поэтому ему пришлось вызывать скорую помощь.

Шальных начал делать татуировки с 16 лет с разрешения матери. Со временем рисунки покрыли практически все его тело, включая лицо. Позже он решил избавиться от части рисунков на лице и начал курс лазерного удаления.

Однако после сеанса начались проблемы: «После процедуры у меня лицо распухло, как будто по башке ногой били. Были огромные волдыри, а мне нужно было работать. Это было очень некомфортно», — вспоминает он.

Сейчас звездный наследник ищет менее травматичный способ избавиться от татуировок. Среди нанесенных им изображений есть портреты серийных убийц Теда Банди и Джеффри Дамера. Но, как объясняет Шальных, он не вкладывал смысл в эти рисунки.

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