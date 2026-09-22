Четыре жертвы, три сестры: что известно о пожаре в ТЦ в Стерлитамаке

Фото: Прокуратура г. Стерлитамака/epp.genproc.gov.ru

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Причиной возгорания, по предварительным данным, могло быть короткое замыкание.

Число погибших в результате пожара в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке увеличилось до четырех человек. Подробности трагедии читайте в новом материале 5-tv.ru.

Что известно о пожаре

В 11:26 по московскому времени в экстренные службы поступило сообщение о пожаре. Загорелось четырехэтажное кирпичное здание на улице Коммунистической — торговый центр «Солнечный». Очаг возгорания находился на втором этаже.

К моменту приезда пожарных огонь и густой дым уже распространились по зданию. Площадь пожара достигла 2,1 тысячи квадратных метров.

Три сестры

В числе жертв трагедии три родные сестры: 29-летняя Елизавета, 33-летняя Виктория и 45-летняя Елена. В торговом комплексе они выбирали подарок маме — ее день рождения был всего через несколько дней. До «Солнечного» девушек подвез муж одной из них. Сейчас супруг находится в состоянии сильного шока. Медики оказывают ему необходимую помощь. Известно также, что старшая сестра была владелицей небольшого ателье в торговом центре.

Причины пожара

Причиной возгорания по предварительным данным могло стать короткое замыкание. Помимо этого, рассматривается версия об аварийной работе электросети.

Как проходила работа на месте происшествия

Как сообщили в региональном МЧС, в ликвидации огня участвовали 47 человек и 16 единиц техники. Из горящего здания спасатели вывели 17 человек, среди них — один ребенок.

Не все посетители и сотрудники успели покинуть комплекс до того, как помещение оказалось заполнено дымом. Очевидцы сняли на видео, как люди выбираются через окна верхних этажей. Одной женщине помогли, установив лестницу на крышу грузовика. Еще одному человеку пришлось прыгать из окна — внизу его пытались поймать на растянутое покрывало.

По словам некоторых свидетелей, пожарные приехали не сразу: якобы спасателей ждали около получаса. Официального подтверждения этим словам пока нет.

Территорию возле торгового комплекса оцепили. Затем сотрудники Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы ограничили движение, следили за порядком и оказывали помощь другим экстренным службам. На месте также работали следственно-оперативная группа управления МВД по Стерлитамаку и передвижная криминалистическая лаборатория.

Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам после пожара в торговом комплексе в Стерлитамаке. На тот момент сообщалось о трех погибших и четверых пострадавших. Потом чисто погибших выросло.

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