«Будем радовать, удивлять и иногда пугать»: гендиректор НМГ Светлана Баланова раскрыла планы на новый сезон

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Национальная Медиа Группа остается на первом месте среди российских медиахолдингов: новый сезон охватит все жанры — от боевиков до научпопа.

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) раскрыла планы на новый телесезон, который охватит самые разные жанры. Об этом 5-tv.ru сообщила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

«В новом сезоне, конечно, мы будем радовать, удивлять и иногда пугать, иногда загадывать загадки. Он будет очень разнообразным. В самых разных жанрах», — заявила она.

По словам Балановой, каналы НМГ отвечают интересам всех зрителей, всех аудиторий, всех возрастов и интересов. Речь идет о мелодрамах, детективах и боевиках. Например, сериал «Спецы» выйдет уже в октябре на телеканале РЕН ТВ.

«Потому что действительно это рассказ <…> про истории, которые все мы знаем, но знаем мы снаружи, и вдруг мы увидим их изнутри», — отметила гендиректор.

Кроме того, зрителей ждет много продолжений известных научно-популярных программ. Также выйдут новые серии «Папиных дочек» и такие известные шоу, как «Супер-ниндзя», «Супер-ниндзя. Дети» и многие другие.

«Новый сезон будет точно интересным для зрителя. И надеемся, что зритель <…> полюбит кого-то нового в этом новом сезоне», — добавила Баланова.

Она также подчеркнула, что Национальная медиа группа занимает сегодня первое место среди российских телевизионных медиахолдингов.

«И, конечно, мы не собираемся уступать это место, собираемся оставаться на первом месте и наращивать свои долевые показатели», — заявила она.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Культурном центре ЦСН ФСБ России перед официальной премьерой состоялся показ многосерийной драмы «Спецы».

Производством сериала занималась «Триикс медиа», а заказчиком выступил РЕН ТВ. В основе сюжета — выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища, который попадает в элитное подразделение ФСБ и выполняет смертельно опасные задания. Перед съемками актеры два месяца тренировались в Центре специального назначения.

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