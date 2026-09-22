Нижнее белье и косметика: наследие Брижит Бардо ушло с молотка и разозлило вдовца

Наследие Брижит Бардо ушло с молотка и разозлило вдовца

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nouvelles Editions de Films; 5-tv.ru

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Бернар Дормаль раскритиковал «распродажу».

Аукцион личных вещей легендарной Бриджит Бардо вызвал резкое осуждение со стороны ее семьи. Главным критиком стал вдовец актрисы — 85-летний Бернар Дормаль.

Он назвал распродажу "насмешкой над памятью супруги" и "скандальным мероприятием", которое даже не согласовали с родственниками.

С молотка ушли не только памятные вещи, но и предметы интимного характера, например, нижнее белье, ночные рубашки и личная косметика. По словам Дормаля, это неприемлемое вторжение в частную жизнь актрисы.

При этом аукцион оказался крайне выгоден организаторам. Он принес им около миллиона евро — это в 20 раз превысило оценочную стоимость вещей.

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