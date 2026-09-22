Вы все делаете неправильно: ежедневные привычки, которые вызывают головную боль

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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На физическом состоянии отражается наш образ жизни, поэтому внимание необходимо даже к деталям.

Многочасовая работа за компьютером, использование смартфона с наклоненной головой, напряжение мышц шеи и сжатие челюстей могут способствовать появлению головной боли. Об этом врач-остеопат Дмитрий Симкин сообщил сайту Газета.ру.

По словам специалиста, «боль напряжения» является одним из наиболее распространенных видов головной боли. Она обычно ощущается как давление или сжатие, чаще бывает двусторонней и не усиливается при обычной физической активности. Выраженная тошнота при ней, как правило, отсутствует, в отличие от мигрени.

Врач отметил, что длительное положение головы с наклоном или ее смещение вперед создает дополнительную нагрузку на мышцы шеи. Такое положение часто возникает при работе за низко расположенным монитором или продолжительном использовании телефона.

При этом, по словам Симкина, в формировании боли от напряжения также участвует нервная система.

«Еще одним фактором, который часто остается без внимания, является напряжение жевательных мышц. Привычка сжимать зубы во время стресса или ночной бруксизм могут поддерживать перенапряжение в области головы и шеи», — отметил врач.

Для снижения риска головной боли специалист рекомендует правильно организовывать рабочее место, в том числе настроить кресло и расположить экран на подходящих высоте и расстоянии. Также важны регулярные перерывы, полноценный сон, питание и физическая активность.

Если боль возникает после продолжительной работы за компьютером, врач советует немного отдохнуть, выполнить спокойные движения плечами и шеей, выпить воды и проветрить помещение.

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