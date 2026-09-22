Три человека погибли и четыре пострадали при пожаре в магазине в Стерлитамаке

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Эвакуировано было 17 человек, в том числе один ребенок.

Три человека погибли и еще четыре пострадали при пожаре в магазине в Стерлитамаке. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Крупное возгорание произошло в торгово-сервисном комплексе «Солнечный». Жертвами пожара стали три человека, еще четыре человека пострадали. Известно, что их доставили в больницу.

Всего спасатели эвакуировали из здания 17 человек, в том числе одного ребенка. Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет.

Площадь пожара по данным источника составляет 2100 квадратных метров.

По данным МЧС России, к ликвидации возгорания привлекли 47 специалистов и 16 единиц техники. Тушение продолжается.

Прокуратура Стерлитамака организовала проверку в связи со случившимся. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.

«Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, а также даст оценку действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов», — говорится в публикации.

Специалисты также выяснят, принимались ли меры для предотвращения пожара, соблюдались ли требования безопасности при эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей и устранялись ли выявленные ранее нарушения.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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