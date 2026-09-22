Нельзя выпить эспрессо и сесть за руль: как кофе влияет на организм

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Виды этого напитка могут по-разному воздействовать на человека.

Кофе на химическом уровне влияет на организм человека. Об этом 5-tv.ru рассказала психотерапевт Ирина Смолярчук.

«Он сначала поднимает энергию, взбадривает человека химически, стимулирует выброс и синтез гормонов удовольствия. Это серотонины, дофамины. А потом все это резко падает в дефицит. И вот в этот момент человек чувствует следующую потребность — снова употребить этот кофе. В таком случае, в такой цепочке мы уже говорим о кофемании», — объяснила эксперт.

Она добавила, что формированию привычки постоянно пить этот напиток дополнительно способствует низкое артериальное давление и невысокий уровень железа в крови. После употребления кофе такие люди чувствуют резкий прилив сил и бодрость. Свойственно это и людям с тревожностью, так как этот напиток вызывает выброс всех вышеперечисленных веществ и «подергивает вегетатику».

Однако психотерапевт подчеркнула, что не стоит путать обычное тревожное состояние как временное явление и тревожность как симптом, когда подобные ощущения испытываются постоянно. В последнем случае «кофе — не помощник», здесь требуется помощь специалиста.

Также Смолярчук добавила, что разные виды этого напитка оказывают разное воздействие на организм человека.

«Латте не зря его называют женской радостью. Потому что это напиток, который в больших своих пропорциях составляет молочную лактозу и, конечно же, молочный сахар. Он обладает очень резким, нежнейшим вкусом. И когда рецепторы испытывают это удовольствие, у человека выбрасывается гормон вазопрессин, который способствует его стремлению к обнимашкам. Он становится мягким, покладистым, миролюбивым», — заметила специалист.

Но этот напиток увеличивает желание употреблять продукты с сахаром. Особенно это характерно для людей с дефицитом магния или железа. Такой кофе компенсирует недостаток глюкозы, что опять же формирует к нему привыкание.

А вот американо или эспрессо употреблять быстро и в спешке не стоит, так как они могут оказывать сильное воздействие на сознание человека. Именно поэтому их традиционно пьют медленно и из маленьких чашек, превращая этот процесс в настоящую церемонию, уточнила Смолярчук.

«Здесь уже говорим все-таки о влиянии этого напитка на состояние сознания. Нельзя выпить, например, эспрессо и тут же сесть за руль. Нельзя выпить эспрессо и тут же вести какие-то серьезные переговоры, потому что в этот момент все центры возбуждения работают безотказно на самой высокой точке референса. Люди должны за это нести ответственность, потому что очень много преступлений, связанных с агрессией, как раз-таки относят к моменту употребления вот этих сильных сортов кофе», — предупредила психотерапевт.

Также эти виды данного напитка оказывают сильное влияние на работу сердечно-сосудистой системы: увеличивается пульс и сила толчков. У людей в возрасте или с тромбоэмболией это может спровоцировать сердечную недостаточность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что кофеин может воздействовать на один из биологических процессов, который помогает клеткам справляться с нехваткой энергии и повреждениями.

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