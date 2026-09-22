«Забудь, что я существую»: Самбурская резко обратилась к Гогунскому

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Instagram*/samburskaya; 5-tv.ru

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Поводом для высказывания актрисы стало интервью Виталия Лауре Джугелии.

Актриса и певица Настасья Самбурская посоветовала коллеге Виталию Гогунскому забыть о ее существовании. Об этом она заявила в социальных сетях, комментируя интервью актера журналисту Лауре Джугелии.

Гогунский в интервью рассказал, что Самбурская якобы заблокировала его в социальных сетях и посвятила ему песню «Прости, Виталя, прости». Также, по словам актера, после критики со стороны коллеги количество прослушиваний его проекта VIGO выросло в несколько раз. Он также заявил, что готов отправить Самбурской цветы или перечислить ей часть дохода.

Самбурская с иронией отреагировала на это предложение и заявила, что не заинтересована в подобных выплатах. Она также опровергла слова о блокировке и объяснила, что песня не была посвящена Гогунскому.

«Я никогда тебя не блокировала, потому что мне, в принципе, все равно на твое существование. И плюс песня „Прости, Виталий, прости“ была написана поэтессой Юлией Соломоновой, и вообще не про твою честь», — сказала артистка.

Самбурская также усомнилась в значимости предполагаемого дохода от увеличения прослушиваний. В завершение обращения актриса попросила Гогунского больше не упоминать ее в связи со своими проектами.

«У тебя восемь тысяч прослушиваний, и если ты собрался с этой суммой мне переводить какие-то деньги, <…> Я, пожалуй, откажусь от этой несметной цифры в одну тысячу рублей. <…> Просто забудь про меня, что я существую», — заявила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Настасья Самбурская сменила привычный образ и стала блондинкой. Она также сделала короткую стрижку каре. По словам артистки, после многих лет окрашивания в темный цвет она решила попробовать новый стиль. Самбурская отметила, что сценический образ с темными волосами и ретро-элементами не всегда удобен в повседневной жизни.

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