Лавров объяснил, зачем Запад обвиняет Россию из-за дронов в странах ЕС 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Министр рассказал, что происходит после громких сообщений о беспилотниках.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные СМИ без доказательств связывают с Россией появление дронов в разных странах Европы. Об этом министр сказал на форуме «Диалог о фейках 4.0».

«Но каждый раз выясняется, что-либо это был не дрон, либо дрон, но украинский, либо дрон, который трудно опознать как принадлежащий Российской Федерации», — констатировал министр.

По словам министра, подробности после этого мало кого интересуют. Несколько дней тема остается в центре внимания, а затем исчезает с первых полос. При этом за это время против России могут успеть принять конкретные меры. Например, выслать дипломатов, закрыть консульства или культурные центры.

«Разыгрываются информационные карты», — отметил Лавров.

Министр также заявил, что информационная кампания против России началась задолго до специальной военной операции. По его словам, давление усиливалось по мере того, как Москва стала проводить самостоятельную внешнюю политику. Сейчас, отметил Лавров, против России действует более 30 тысяч санкций.

Отдельно глава МИД затронул тему событий в Буче. Он заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш до сих пор не предоставил список людей, которые, как утверждалось, погибли там.

Лавров рассказал, что неоднократно поднимал этот вопрос, а в мае направил Гутерришу 12 конкретных вопросов. В ответ, по словам министра, российская сторона получила формальное письмо.

Глава МИД также обратил внимание на разницу в объяснениях Секретариата ООН. Сначала там ссылались на конфиденциальность данных о погибших, а затем заявляли, что такой информации у организации нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио должны встретиться 23 сентября в Нью-Йорке. Переговоры пройдут в рамках мероприятий 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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