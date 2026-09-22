США не оформили визу замглавы МИД РФ Алимову для поездки на Генассамблею ООН

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

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В дипведомстве расценили отказ как срыв значительной части программы российской делегации.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов, отвечающий в ведомстве за многостороннее сотрудничество в рамках ООН, остался без американской визы. Об этом ТАСС проинформировал директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Разговор состоялся накануне отъезда российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН.

«Не выдана виза заместителю министра иностранных дел Александру Алимову, курирующему ооновское направление», — приводит собеседник слова Логвинова.

По оценке представителя МИД, демарш Вашингтона ударит не только по российской делегации, но и по всей неделе высокого уровня.

Уже 22 сентября в США, а именно — в Нью-Йорке, открылась неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, и делегацию от России возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 23 сентября в Нью-Йорке должна состояться встреча руководителя МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Не исключены и иные встречи главы МИД РФ с представителями западных государств.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открылась 22 сентября. В ближайшее время в Нью-Йорке ожидается прибытие делегаций из почти 130 стран. В повестке — обстановка на Ближнем Востоке и Украине, вопросы развития ИИ и перспективы дальнейшей деятельности ООН.

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