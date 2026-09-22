К звездам: в отряд космонавтов России подано рекордное число заявок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Глава «Роскосмоса» раскрыл подробности расширения орбитальной группировки и продления МКС.

Рекордное количество заявок поступило в российский отряд космонавтов. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«12 тысяч заявок было, и 350 человек уже прошли первичный отбор. В этом году завершим его и объявим имена счастливчиков», — заяивл Баканов.

Помимо этого, руководитель госкорпорации сделал еще ряд заявлений. Например, Баканов с гордостью отметил, что российская орбитальная группировка практически достигла отметки в 400 космических аппаратов и спутников. Примечательно, что за 2026 год на орбиту вывели около 60 аппаратов.

Глава «Роскосмоса» поделился, что в октябре нас ожидают еще два старта высокодетальных спутников оптико-электронного наблюдения. Их собрали частные компании.

В первом квартале 2027 года с Восточного впервые запустят конверсионную ракету-носитель частной компании «Новый старт». Она будет помогать выводить в космос малые спутники и всяческие ноши до 500 килограммов, которые по меркам космонавтики попадают в категорию легких грузов.

МКС будут эксплуатировать до 2030 года — продление предложила именно американская сторона. Тем не менее, на график создания Российской орбитальной станции это не повлияет.

Ранее 5-tv.ru писал, что грузовой корабль «Прогресс МС-35» 19 сентября успешно состыковался с Международной космической станцией. Отправка аппарата в космос была произведена 16 сентября с космодрома Байконур. Ключевой полезной нагрузкой «Прогресса МС-35» стало специализированное рабочее место, представляющее собой экзоскелет.

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