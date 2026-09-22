Мужчины в РФ массово подписываются на Сидни Суини после скандальной рекламы

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/MediaPunch

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Пока спортсменки возмущаются откровенной рекламой, в соцсетях у актрисы неожиданно появились новые защитники.

Пока спортсменки продолжают критиковать звезду сериала «Эйфория» Сидни Суини за скандальную рекламу, мужчины в соцсетях решили поддержать актрису по-своему. Под новостями о конфликте они наперебой спрашивают, где найти страницу Суини, чтобы подписаться на нее.

Все началось с рекламного ролика, в котором Сидни Суини снялась обнаженной. Актриса говорит о спорте, прикрываясь большими спортивными мячами и хоккейной перчаткой.

Ролик быстро вызвал споры. Спортсменки возмутились тем, что вместо самих достижений женщин в спорте зрителям снова предлагают смотреть на их тела. По их мнению, за спортивными результатами стоят годы тренировок, тяжелая работа, пот и травмы, а в этой рекламе все свели к внешности.

Олимпийская чемпионка по плаванию Ариарне Титмус назвала ролик оскорбительным для женщин, которые годами занимаются спортом. Британская бегунья Эми Хант после соревнований тоже обратилась к Суини через телекамеру и напомнила, сколько сил спортсменки тратят на тренировки.

К обсуждению подключились гимнастки, футболистки, велогонщицы и другие спортсменки. Но пока одни возмущались рекламой, другие явно нашли в этой истории свой интерес.

Под новостями о скандале мужчины начали спрашивать, где можно найти страницу Суини.

«Пожалуйста, ссылку на ее страницу, хочу подписаться», — написал один из пользователей.

«Так-так, куда подписаться для компенсации», - пошутил другой.

Сама актриса тоже ответила критикам. Суини показала обложки спортивного выпуска, для которого раньше снимались обнаженными Серена Уильямс, Ронда Роузи, Меган Рапино и другие известные спортсменки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини появилась на красной дорожке в откровенном платье. Для выхода актриса выбрала винтажный наряд известного бренда из коллекции 2000 года.ыЫ

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