Page Six: Меган Маркл заметили в пабе после переезда в Британию

Фото: www.globallookpress.com/I-Images

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Герцогиня Сассекская встретилась с человеком, которому может сливать королевские секреты.

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл заметили в одном из пабов, где она встретилась с давней подругой Эллен Дедженерес. Об этом сообщило Page Six.

Меган Маркл впервые появилась на публике после переезда в Великобританию вместе с принцем Гарри. Бывшая актриса посетила паб XVIII века недалеко от Берфорда в графстве Оксфордшир.

Для выхода герцогиня Сассекская выбрала повседневную одежду: голубую джинсовую рубашку свободного кроя, белые джинсы и кроссовки. Также она взяла с собой черную куртку и надела солнцезащитные очки.

В заведение Меган приехала в сопровождении телохранителя.

В пабе Маркл встретилась с 68-летней американской телеведущей Эллен Дедженерес, которая переехала в Великобританию в 2024 году. Их связывает многолетняя дружба. Меган была гостьей шоу Эллен после отказа от королевских обязанностей и переезда в США в 2020 году.

Позже к ним присоединилась 53-летняя актриса Порша де Росси. Также на встрече присутствовала американская подруга Меган Келли Макки Зайфен, которая ранее помогала герцогине адаптироваться в обществе после переезда в США.

Зайфен опубликовала фотографию из британского паба и рассказала о своей поездке. На снимке она держит на руках шестимесячного сына Джека.

При этом появление Меган вместе с Эллен Дедженерес вызвало реакцию пользователей в Великобритании. Некоторые из них раскритиковали дружбу герцогини с телеведущей и заявили, что такая компания может повлиять на восприятие Меган британской публикой.

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