В Самарской области в результате атаки БПЛА погиб мирный житель

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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Еще четверо получили ранения.

Один человек погиб и еще четыре получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в канале в мессенджере МАКС.

«В результате подлой атаки ВСУ по территории Самарской области погиб один человек. Это тяжелая и невосполнимая потеря», — написал он.

По словам главы региона, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Также четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь в наших медучреждениях», — написал Федорищев.

На месте работают экстренные службы. Для ликвидации последствий атаки создан оперативный штаб, продолжается сбор информации о произошедшем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ударов украинских беспилотников в ДНР погибли два мирных жителя, еще четыре человека получили ранения. В населенном пункте Корсунь в Енакиево дрон атаковал грузовой автомобиль. Погиб мужчина 1980 года рождения, еще один человек получил травмы средней степени тяжести.

На трассе Урзуф — Бердянск беспилотник ударил по автомобилю. В результате атаки погиб мужчина, еще один житель 1987 года рождения пострадал. Также ранения получили жители поселка Сердитое Шахтерского округа и Центрально-Городского района Горловки.

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