«Без прошлого нет будущего»: Долина считает, что дети должны знать историю

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Внучка исполнительницы с 1 класса обожает этот предмет.

Детям нужно рассказывать историю своей страны. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделилась народная артистка России Лариса Долина на премьере фильма «Романовы: преданность и предательство».

Отвечая на вопрос журналиста о том, надо ли с самого раннего возраста приучать детей к истории, певица ответила: «безусловно».

«Особенно когда это касается той страны, в которой этот ребенок живет и родился. Свою историю нужно знать, потому что без прошлого нет настоящего и нет будущего», — сказала Лариса Долина.

По мнению народной артистки, если к ребенку найти правильный подход, то можно сделать так, чтобы он полюбил историю.

«Говорить ему теми словами, к которым он привык слушать по-детски. Начинать с самого начала, но аккуратно очень, чтобы ему, чтобы его заинтересовать. А потом уже посложнее, посложнее и так далее», — добавила певица.

Еще Лариса Долина рассказала, что ее внучка Саша с 1 класса обожает этот предмет. Подросток многое уже знает.

Также, общаясь с корреспондентом 5-tv.ru, Лариса Долина чуть подробнее рассказала о том, где живет после скандала с квартирой Хамовниках, которую она продала предпринимательнице Полине Лурье под давлением мошенников. По ее словам, собственность ей не принадлежит. Друзья артистки пустили ее туда жить. За это она им очень благодарна.

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