Четверо учеников пострадали в результате стрельбы в лицее Турции

Фото: www.globallookpress.com/Safar Rajabov

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Территорию вокруг учебного заведения оцепили.

В Турции четверо учеников получили ранения в результате стрельбы возле лицея в провинции Маниса на западе страны. Об этом сообщил телеканал TGRT.

Инцидент произошел рядом с Анатолийским техническим лицеем имени Ниязи Узмеза в районе Тургутлу. По данным телеканала, неизвестный открыл огонь из ружья возле учебного заведения. Причины нападения пока не установлены.

После сообщения о стрельбе к лицею прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Пострадавшим школьникам оказали первую помощь на месте, после чего их доставили в больницу.

Территорию вокруг учебного заведения оцепили. Правоохранители начали расследование, устанавливают личность нападавшего и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юге Филиппин произошла стрельба в Национальной средней школе Банга в провинции Южный Котабато. В результате погибли три человека, включая предполагаемого нападавшего, еще восемь получили ранения. Состояние нескольких пострадавших остается тяжелым: четверо из восьми раненых находятся в критическом состоянии.

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