Скрывал древний секрет: мозг состоит из двух отдельных органов

Taker: мозг сформировался из двух древних нервных систем

Фото: www.globallookpress.com/Vladimir Godnik

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Его части отвечают за разные функции.

Исследователи из Стэнфордской медицинской школы обнаружили, что человеческий мозг мог сформироваться из двух разных нервных систем, которые в процессе эволюции объединились. Об этом сообщило Taker.

Ранее считалось, что мозг развился из одной клетки-предшественницы. Однако новое исследование показало, что передняя часть мозга и задняя часть имеют разное происхождение.

Ученые выяснили, что передний и средний мозг сформировались из одного типа ранних клеток, а задний мозг возник из другого. По мнению исследователей, это означает, что мозг человека представляет собой соединение двух древних нервных систем.

«Мы впервые показали, что передняя часть мозга возникает из совершенно другой клетки-предшественницы, чем задняя», — заявил Кайл Лох, доктор философии, адъюнкт-профессор биологии развития.

Передний мозг отвечает за сложные когнитивные функции, включая речь, сознание и абстрактное мышление. Задний мозг контролирует жизненно важные процессы, такие как дыхание, сон и регулирование сердцебиения.

Ученые отмечают, что открытие может помочь в изучении заболеваний, связанных со стволом головного мозга. Ранее специалисты не могли полноценно создавать нейроны заднего мозга в лабораторных условиях, что ограничивало исследования.

«Предыдущие попытки создать нейроны заднего мозга, скорее всего, были направлены на то, чтобы превратить клетки-предшественники переднего и среднего мозга в клетки заднего мозга, что, как показало наше исследование, невозможно», — сказал Райян Джокай, один из первых авторов исследования.

После открытия ученые смогли впервые получить нейроны заднего мозга в лаборатории. Затем исследователи изучили эволюционную историю этого явления, охватившую более 550 миллионов лет.

Похожие две нервные системы обнаружили у кур, рыбок данио и асцидий — небольших морских организмов, имеющих общего предка с человеком.

«Наше исследование показывает, что эволюция взяла две уже существующие нейронные системы и пространственно объединила их», — отметил Кайл Ло.

По словам Райяна Джокая, открытие стало неожиданным, поскольку само понятие мозга обычно подразумевает единый орган с общим происхождением.

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