Школьная сумка среди костей: рабочие обнаружили останки 572 человек в общей могиле

Фото: 5-tv.ru

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Дети и младенцы были захоронены вместе с родителями.

Рабочие во время расширения площадки для кремации на севере Шри-Ланки обнаружили массовое захоронение, где находились останки 572 человек, включая детей и младенцев. Об этом сообщило BBC.

Находка была сделана в феврале 2025 года в районе Чеммани города Джафна. Во время земляных работ сотрудники обнаружили человеческие останки, после чего началось расследование.

К августу специалисты завершили третий этап раскопок и сообщили об обнаружении 572 останков.

Среди найденных предметов оказались вещи, которые могли принадлежать погибшим: браслеты, школьная сумка и бутылка из-под молока. Захоронение стало крупнейшим из обнаруженных на Шри-Ланке.

Ранее о возможном существовании массовой могилы в этом районе уже говорили. В конце 1990-х годов солдат, которого судили за изнасилование и убийство школьницы Кришанти Кумарасвами во время гражданской войны, заявил о захоронении сотен тел в Чеммани.

После этого были проведены первые раскопки. Однако масштабное расследование тогда не последовало.

Семьи людей, пропавших без вести во время конфликта, надеются, что новые исследования помогут установить судьбу их родственников. Многие тамилы (дравидийский народ, проживающий в Южной Азии) считают, что в захоронении могут находиться жертвы внесудебных казней, и требуют проведения тщательного расследования.

Гражданская война на Шри-Ланке продолжалась с 1983 по 2009 год. В результате конфликта погибли около 100 тысяч человек, еще примерно 23 тысячи, в основном тамилы, числятся пропавшими без вести.

Все обнаруженные останки сейчас находятся в судебно-медицинском отделении кампуса Университета Джафны под контролем суда. Специалисты планируют провести дополнительные исследования, включая анализ ДНК, чтобы установить личности погибших и возможные причины их смерти.

Правительство Шри-Ланки заявило о готовности продолжить раскопки и провести необходимые исследования. Представители армии страны отвергают обвинения в причастности сил безопасности к массовым убийствам и заявляют, что все утверждения должны быть доказаны в суде.

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