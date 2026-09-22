Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Армия России продолжает наносить удары по объектам, которые используются в интересах ВСУ.

Минувшей ночью Вооруженный силы (ВС) России продолжили наносить удары по объектам Украины, которые работают в интересах ВСУ. В результате были поражены предприятия металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, а также объекты портовой инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

В министерстве уточнили, что удары по Украине были нанесены с помощью высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования. Помимо этого, российские военнослужащие использовали беспилотные летательные аппарата.

В Минобороны РФ добавили, что армия РФ поразила объекты ТЭК и ВПК в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.

Днем ранее ВС РФ поразили логистические и портовые объекты на Украине.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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