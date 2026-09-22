«Гром среди ясного неба»: Алла Довлатова удивлена разводом Стаса Михайлова

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Радиоведущая лично знакома с женой артиста.

Радиоведущая и актриса Алла Довлатова шокирована новостью о разводе народного артиста России Стаса Михайлова. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере исторической драмы «Романовы: преданность и предательство».

Алла Довлатова лично знакома и с Михайловым, и с его женой Инной. Много лет назад актриса снялась в одном из клипов певца, который как раз продюсировала супруга артиста. По словам Довлатовой, она никогда не замечала, чтобы между парой были натянутые отношения.

«Всегда были трепетные отношения. Всегда. Он ее очень любил, и она этого достойна, и она его очень любила», — сказала Алла Довлатова.

Актриса призналась, что ей очень жаль слышать такую новость, так как она считает, семью Стаса Михайлова и Инны замечательной.

«Это замечательная была семья, прекрасная. Я надеюсь, что слово „была“ не будет употребимо, потому что мало ли, может быть, это какие-то слухи, сплетни, может быть, это еще утка. Для меня это как гром среди ясного неба», — подытожила Алла Довлатова.

На днях супруга Стаса Михайлова сделала неожиданное заявление. Инна опубликовала совместный черно-белый портрет с певцом и сообщила о расставании. Еще она обратилась к подписчикам, которые обсуждают внешность исполнителя, и отметила, что больше не имеет отношение к его нынешнему образу.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему от артиста ушла жена после 15 лет брака. Друзья пары уверяют, что они смогли сохранить дружеские отношения.

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