«Диагноз персонажа»: Дюжев обратился к целительнице, чтобы сыграть Распутина

Фото, видео: Кадр из к\ф «Романовы: преданность и предательство», реж.: Василий Чигинский, 2026г.; 5-tv.ru

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Для актера важно не только внешнее воплощение героя, но и его внутренние ощущения.

Во время подготовки к ролям заслуженный артист России Дмитрий Дюжев обращается за помощью к врачам. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере исторической драмы «Романовы: преданность и предательство».

В этой картине актер исполнил приближенного к российской царской семье, целителя Григория Распутина. Для подготовки к роли этой исторической и весьма спорной личности Дюжев обратился не только к помощи историков, но медиков. За консультацией к последним он приходит при работе над многими своими ролями.

«У меня есть дружественная мне клиника, которая помогает ставить диагнозы моим персонажам. То есть нельзя играть абсолютно здорового человека. Мы все имеем от рождения свою медицинскую карту. Именно внутреннее ощущение иногда дает влияние на нашу внешность. И для того, чтобы не играть просто внешность, нужно играть внутреннее самочувствие твоего персонажа», — объяснил артист.

Распутин не стал исключением. Когда Дюжев изучал воспоминания его современников, то заметил, что те писали о «медвежьей» походке целителя. Чтобы выяснить, что это за походка такая, он по совету врачей из этой клиники обратился к представительнице нетрадиционной медицины. Эта целительница ставит диагнозы людям, опираясь на их внешность: состояние кожи, осанку и походку.

Она, изучив фотографии Распутина, смогла объяснить актеру, как играть ту самую «медвежью» походку.

«Целительница мне перезвонила и сказала: «Обратите внимание, у него одно плечо ниже другого, а значит, ниже крестец повернут. А значит, одна нога здоровая, а одна нога повернута чуть выше. Поэтому ступайте нормальной ногой и как бы отступайтесь. Это из-за позвоночника, а не из-за какой-либо другой причины», — объяснил артист.

На премьере Дюжев предстал перед журналистами в новом имидже. Актер сменил укладку и отрастил небольшую бороду. Как объяснил он сам, растительность на лице отрастил ради роли, чтобы и внешне походить на Распутина. Но даже после окончания работы над картиной решил оставить бороду, так как ему понравился новый образ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Дюжев при подготовке к роли Григория Распутина изучал исторические материалы. Он обратился к ученым, которые десятилетия посветили сбору и анализу данных об этой личности.

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